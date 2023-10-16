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بري: يجب مطالبة الدول الأعضاء التي تقيم اتفاقيات مع العدو بالغائها فورا او تجميد العمل بها
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

بري: يجب مطالبة الدول الأعضاء التي تقيم اتفاقيات مع العدو بالغائها فورا او تجميد العمل بها

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