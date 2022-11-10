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بري يحدّد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الواقع في 17 تشرين الثاني
الخميس 10 تشرين الثاني 2022

بري يحدّد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الواقع في 17 تشرين الثاني

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