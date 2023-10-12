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بري يدعو لجلسة نيابية الثلاثاء المقبل لانتخاب امينيّ سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية
الخميس 12 تشرين الأول 2023

بري يدعو لجلسة نيابية الثلاثاء المقبل لانتخاب امينيّ سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية

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