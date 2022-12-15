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بري يرفع الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد إعلان نتائج الاقتراع
الخميس 15 كانون الأول 2022

بري يرفع الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد إعلان نتائج الاقتراع

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