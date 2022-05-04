بري يستقبل عدنان طرابلسي والرئيسة العامة لراهبات النبطية

إستقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في قاعة أدهم خنجر في دارته في المصيلح، وفدا من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برئاسة النائب عدنان طرابلسي، وجرى عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
كما بحث الرئيس بري شؤونا تربوية ومطلبية، خلال إستقباله الرئيسة العامة لراهبات النبطية الأخت ماري توما، في حضور القيمة على مدرسة الراهبات في مدينة النبطية الأخت ماريا وهبي.
واستقبل الرئيس بري أيضا إمام الجالية اللبنانية في السنغال العلامة الشيخ عبد المنعم الزين.
وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس وفدا من عشيرة النميرات العربية في ضيعة العرب قضاء صيدا الزهراني، برئاسة السيد محمد النميري (ابو أيمن النميري).
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