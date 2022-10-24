بسبب الكسوف الجزئي غداً.. هذا ما طلبه وزير التربية

بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان يوم غد الثلاثاء، ما بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر، طلب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة توعية التلاميذ والطلاب على مخاطر النظر المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الكسوف، من خلال انشطة توعوية تقام لهم قبل الظهر.
كما طلب الحلبي من مديري المؤسسات التعليمية والاهل مواكبة التلاميذ للتأكد من عدم تعرضهم خلال الكسوف لأشعة الشمس، بشكل مباشر او عبر النظارات، لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا