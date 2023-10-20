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بطريركية القدس: إسرائيل تستهدف المؤسسات الكنسية التي تُقدّم خدمات إنسانية في غزة
الجمعة 20 تشرين الأول 2023

بطريركية القدس: إسرائيل تستهدف المؤسسات الكنسية التي تُقدّم خدمات إنسانية في غزة

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