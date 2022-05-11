بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في بيروت

وصلت مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية برئاسة الأمين العام عام المساعد السفير أحمد رشيد خطابي على رأس وفد.
وكان في استقبال البعثة في صالون الشرف في المطار سفير الجامعة العربية لدى لبنان السفير عبد الرحمن الصلح.
وكان لرئيس البعثة السفير أحمد رشيد خطابي تصريح لدى وصوله الى صالون الشرف في المطار قال فيه: “تجسيدا للموقف التضامني المتواصل مع لبنان ومواكبة للانتخابات التشريعية في 15 من هذا الشهر واستجابة للدعوة التي تلقاها الامين العام من وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية أتشرف برئاسة بعثة جامعة الدول ع المكلفة بمراقبة مجريات هذا الاستحقاق التشريعي الذي يكتسي أهمية خاصة ومفصلية في مسار العمل الوطني . وفي هذا الصدد ، بادرت الادارة المكلفة بالانتخابات، في الامانة العامة، لتأمين مشاركة رقابية فاعلة من خلال الاطلاع على الاحكام الدستورية والانظمة القانونية المعمول بها في الجمهورية اللبنانية ووضع خطة لرصد المناخ الانتخابي ومكونات الوان الطيف السياسي والترتيبات المتخذة من طرف السلطات اللبنانية لاجراء الانتخابات لتمكين المواطنين من اداء واجبهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب”.
وأضاف: “في هذا الإطار سأتشرف برئاسة هذه البعثة باجراء مقابلات مع عدد من الشخصيات الحكومية، فضلا عن رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات ورئيس المجلس الدستوري والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة هذا الحدث الانتخابي. كما وستنتشر البعثة في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية لمتابعة عمليات الاقتراع والعد والفرز، وذلك لاعداد بيان تمهيدي يتضمن الملاحظات الجوهرية التي سيتم رصدها من مراقبي البعثة. وميدانيا سواء من حيث تقييم مستوى التنظيم والاداء أو آليات التصويت وتغطية المناخ الانتخابي في شكل عام، علما ان البعثة سترفع تقريرا شاملا إلى الامين العام لجامعة الدول العربية يتضمن الملاحظات والتوصيات التي ستتوصل اليها بعثة المراقبة في ضوء رصدها لمجريات العملية الانتخابية”.
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