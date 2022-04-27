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بعد “تعرضّها” لـ”السيد”… مذكّرة توقيف بحق إعلامية لبنانية￼
الأربعاء 27 نيسان 2022

أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات مذكرة توقيف غيابية في حق الإعلامية ماريا معلوف في الدعوى المقامة ضدها من المحامي أشرف الموسوي ومجموعة من المحامين على خلفية تعرضها بالقدح والذم والتحريض على الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله.

وقد ورد في القرار الظنيّ أنه “بتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدمت معلوف نتيجة أعمال وكتابات على تعريض لبنان واللبنانيين لخطر أعمال عدائية وعلى إثارة النعرات المذهبية. وتقرر وفقاً للمطالعة ايجاب محاكمتها امام محكمة الجنايات في بيروت وتضمينها الرسوم والنفقات وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لايداعها مرجعها”.

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