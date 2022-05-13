بعد فشلها في كسر الجليد السنّي… التحالفات الانتخابية تقصي «القوات» من البقاع (الجمهورية)

كتب الدكتور زكريا حمودان في الجمهورية:
قد يكون أقصى ما يمكن ان تناله «القوات اللبنانية» في دوائر البقاع الانتخابية الثلاث (زحلة، البقاع الغربي-راشيا، بعلبك-الهرمل) هو فقط مقعدين كحدّ أقصى من اصل 8 مقاعد مسيحية في هذه المحافظة. وتوضح خريطة الدوائر الانتخابية حالة التحالفات الانتخابية التي تأثرت بشكل كبير بقرار تيار «المستقبل» في الانسحاب من المعركة الانتخابية.
البقاع الاولى (زحلة):
الصوت السنّي يحدّد وجهة المعركة
تتنافس في دائرة البقاع الاولى (زحلة) 8 لوائح، منها 4 تدور في الفلك السياسي بشكل او بآخر، و4 تعتبر جزءاً من المجتمع المدني المشتت.
يبلغ عدد الناخبين في دائرة زحلة 183723 منهم 9566 ناخباً مسجّلين خارج لبنان، والحاصل الانتخابي في الدائرة يُعتبر مرتفعاً، مما يصعّب المعركة الانتخابية على اللوائح المحدودة الانتشار.
الناخب الأقوى
تشكّل الكتل الصلبة للقوى السياسية في هذه الدائرة قرابة الـ64%، فيما تتشتت أصوات السنّة من جهة وأصوات المجتمع المدني من جهة اخرى بين 12% للأولى و24% للأخرى.
التحالفات الانتخابية في الدائرة وقدرتها التجييرية
أبرز التحالفات الانتخابية في هذه الدائرة أتت على الشكل الآتي:
1 – لائحة « التغيير» وهي إحدى لوائح المجتمع المدني.
2 – لائحة «زحلة السيادة» وهي لائحة «القوات اللبنانية».
3 – لائحة «قادرين نواجه» وهي إحدى لوائح المجتمع المدني.
4 – لائحة «زحلة الرسالة» وهي تحالف «التيار الوطني الحر» مع «حزب الله» وحركة «أمل» وحزب «الطاشناق».
5 – لائحة «الكتلة الشعبية» وهي تحالف ميريام سكاف مع شخصيات زحلاوية.
6 – لائحة «زحلة تنتفض» وهي إحدى لوائح المجتمع المدني.
7 – لائحة «القول والفعل» وهي إحدى لوائح المجتمع المدني.
8 – لائحة «سياديون مستقلون» وهي تحالف ميشال ضاهر مع شخصيات زحلاوية.
توزيع المقاعد
في ظلّ وجود دائرة موحّدة، فعملية توزيع المقاعد تكون عامودية على جميع اللوائح التي حصلت على حاصل انتخابي.
في هذه الدائرة يوجد 7 مقاعد (2 روم كاثوليك، 1 روم ارثوذكس، 1 ماروني،1 سنّي،1 شيعة، 1 أرمن ارثوذوكس)، بحيث تُعتبر بعض المقاعد شبه محسومة على الشكل الآتي:
1 – مقعد للائحة «زحلة السيادة» جورج عقيص (روم كاثوليك).
2 – 3 مقاعد للائحة «زحلة الرسالة» سليم عون، رامي ابو حمدان، جورج بوشكيان (ماروني، شيعي، أرمن اورثوذوكس).
3 – مقعد للائحة «سياديون مستقلون» ميشال ضاهر (روم كاثوليك).
فيما يتبقّى مقعد سنّي ومقعد أرمن ارثوذوكس، حيث ستكون المنافسة عليهما مفتوحة بحسب الكسر الاكبر الذي سيكون فيه الصوت السنّي هو الحاسم لمقعد من مقعدين على اقل تقدير.
البقاع الثانية (البقاع الغربي- راشيا):
المعركة السياسية تنجح مقابل تشتت القوى التغييرية حيث تلتحق «القوات اللبنانية»
تتنافس في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا) 6 لوائح تنقسم بين 3 لوائح سياسية و3 لوائح للمجتمع المدني. يتركّز التنافس في دائرة البقاع الغربي راشيا على الصوت السنّي الذي يمكن ان يكون حاسماً للكسر الاكبر.
الناخب الأقوى
تشكّل الكتل الصلبة للقوى السياسية في هذه الدائرة قرابة الـ75%، فيما تتشتت باقي الاصوات في ما نسبته 25% متأثرة بشكل كبير في تشتت المجتمع المدني من جهة، وغياب الإطار السنّي من جهة اخرى.
التحالفات الانتخابية في الدائرة وقدرتها التجييرية
أبرز التحالفات الانتخابية في هذه الدائرة أتت على الشكل الآتي:
1 – لائحة «نحو التغيير» وهي إحدى لوائح المجتمع المدني.
2 – لائحة «سهلنا والجبل» وهي إحدى لوائح المجتمع المدني.
3 – لائحة «قادرين» وهي إحدى لوائح المجتمع المدني.
4 – لائحة «بقاعنا اولًا» وهي تحالف يضم «القوات اللبنانية».
5 – لائحة «القرار الوطني المستقل» وهو تحالف «الحزب الاشتراكي» مع محمد القرعاوي.
6 – لائحة «الغد الافضل» وهو تحالف الوزير السابق حسن مراد مع ايلي الفرزلي، «التيار الوطني الحر»، و»حزب الله» وحركة «امل».
توزيع المقاعد
في ظلّ وجود دائرة موحّدة، فعملية توزيع المقاعد تكون عامودية على جميع اللوائح التي حصلت على حاصل انتخابي، بحيث من المرجح ان تكون الحواصل موزعة بين لائحتي «القرار الوطني المستقل» ولائحة «الغد الافضل». يوجد في هذه الدائرة عدد من المقاعد الشبه محسومة على الشكل التالي:
1 – 3 مقاعد للائحة «الغد الافضل» لحسن مراد، قبلان قبلان، ايلي الفرزلي (مقعد سنّي، مقعد شيعي، مقعد روم كاثوليك).
2 – مقعدان للائحة «القرار الوطني المستقل» لمحمد القرعاوي، وائل ابو فاعور (مقعد سنّي، مقعد درزي).
أما مقعد الكسر الاكبر فهو المقعد الماروني المتبقّي في الحسابات في هذه الدائرة، بحيث تتقدّم لائحة «الغد الافضل» على لائحة «القرار الوطني المستقل».
البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل):
«القوات اللبنانية» تفشل في كسر الجليد السنّي في بعلبك الهرمل
تتنافس في دائرة بعلبك الهرمل 6 لوائح رسمية من ضمنها فقط لائحتان، سياسية، الاولى تضمّ حلفاء «حزب الله» في بعلبك الهرمل والثانية تضمّ حزب «القوات اللبنانية» وبعض الشخصيات المتحالفة معه.
في السياسة فقدت لائحة «القوات» الكثير من صدقيتها مع الشارع السنّي في هذه الدائرة، وهو الذي اعطاها مقعداً ثميناً كانت قد فقدته في السنوات السابقة، بحيث عادت بعض الشخصيات في لائحة «القوات اللبنانية» عن قرارها خوض المعركة إلى جانب «القوات»، بعدما اكتشفت انّها تخوض معركة مشروع «القوات» الذي شرذم قوى 14 آذار وليس معركة انتخابية.
الناخب الأقوى
تشكّل الكتل الصلبة للقوى السياسية في هذه الدائرة قرابة الـ90%، فيما تتشتت باقي الاصوات في ما نسبته 10%.
التحالفات الانتخابية في الدائرة وقدرتها التجييرية
أبرز التحالفات الانتخابية في هذه الدائرة أتت على الشكل التالي:
1 – لائحة «الامل والوفاء» وهي لائحة «حزب الله» وحلفاؤه.
2 – لائحة «إئتلاف التغيير» وهي إحدى لوائح المجتمع المدني.
3 – لائحة «قادرين» وهي احدى لوائح المجتمع المدني.
4 – لائحة «بناء الدولة» وهي تحالف «القوات اللبنانية».
5 – لائحة «العشائر والعائلات للانماء» وهي إحدى التحالفات الانتخابية في الدائرة.
6 – لائحة «مستقلون ضد الفساد» وهي احدى لوائح المجتمع المدني.
توزيع المقاعد
في ظلّ وجود دائرة موحّدة، فعملية توزيع المقاعد تكون عامودية على جميع اللوائح التي حصلت على حاصل انتخابي، ولكن من المرجح الّا تحصل اي لائحة على حاصل انتخابي يخرق لائحة «الامل والوفاء» في حال كان الحاصل الانتخابي مرتفعاً، بالتالي ستكون جميع المقاعد للائحة «الامل والوفاء».
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