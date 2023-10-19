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بلال عبد الله للـOTV: اسرائيل تلقت هزيمة مدوية لم نرها سابقا لذا الحرب مستمرة وتداعياتها ستكون كبيرة
الخميس 19 تشرين الأول 2023

بلال عبد الله للـOTV: اسرائيل تلقت هزيمة مدوية لم نرها سابقا لذا الحرب مستمرة وتداعياتها ستكون كبيرة

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