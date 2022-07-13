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بلال عبد الله للـOTV: نريد رئيسا يجمع اللبنانيين ويعيد فتح لبنان مع عمقه العربي ولم نحسم اي خيار بعد
الأربعاء 13 تموز 2022

بلال عبد الله للـOTV: نريد رئيسا يجمع اللبنانيين ويعيد فتح لبنان مع عمقه العربي ولم نحسم اي خيار بعد

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