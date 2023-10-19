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بلال عبد الله للـOTV: واضح ان حزب الله يبدي الحرص على عدم التسرّع وحرق الخطوات المطلوبة
الخميس 19 تشرين الأول 2023

بلال عبد الله للـOTV: واضح ان حزب الله يبدي الحرص على عدم التسرّع وحرق الخطوات المطلوبة

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