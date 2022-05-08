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نسبة الإقتراع في السفارة اللبنانيّة في قبرص بلغت 50%
الأحد 08 أيار 2022

بلغت نسبة الإقتراع في السفارة اللبنانيّة في قبرص 50%

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