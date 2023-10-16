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بلينكن: إسرائيل قامت بما قامت به في غزة بسبب قتل حماس لأكثر من 1300 إسرائيلي
الإثنين 16 تشرين الأول 2023


بلينكن: إسرائيل قامت بما قامت به في غزة بسبب قتل حماس لأكثر من 1300 إسرائيلي

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