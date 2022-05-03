بلينكن يؤكد دعم واشنطن للشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة الديمقراطية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة “الحرية والديمقراطية والازدهار”.
وأعلن بلينكن، عبر “تويتر”، أنه اتصل بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للشعب الفنزويلي في سعيه “لاستعادة الحرية والديمقراطية والازدهار” لبلاده.
وقال: “إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بنجاح المفاوضات التي تتجريها فنزويلا (مع المعارضة) باعتبارها أفضل طريق للعودة السلمية إلى الديمقراطية”.
المصدر: روسيا اليوم
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