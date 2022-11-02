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بوتين: روسيا تحتفظ بحق الانسحاب من اتفاقيات الحبوب إذا انتهكت أوكرانيا الضمانات￼
الأربعاء 02 تشرين الثاني 2022

بوتين: روسيا تحتفظ بحق الانسحاب من اتفاقيات الحبوب إذا انتهكت أوكرانيا الضمانات

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