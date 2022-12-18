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بوتين: نريد نظاما عالميا جديدا تتساوى فيه جميع الدول
الأحد 18 كانون الأول 2022

بوتين: نريد نظاما عالميا جديدا تتساوى فيه جميع الدول

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