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بوحبيب اوضح سبب عدم وجود العلم اللبناني في اجتماع ميقاتي- رئيسي
الجمعة 23 أيلول 2022

علق وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب على اللغط الحاصل في شأن عدم وجود العلم اللبناني في اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وقال في بيان: “إن الموعد مع الرئيس الايراني قد تم ترتيبه قبل وقت قصير من انعقاده، وجرى تأخيره نصف ساعة الى حين احضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة، ولم يكن ممكنا ايصاله الى مقر البعثة بسبب الاجراءات الامنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الاميركي جو بايدن اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة”.

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