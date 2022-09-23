بوحبيب اوضح سبب عدم وجود العلم اللبناني في اجتماع ميقاتي- رئيسي

علق وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب على اللغط الحاصل في شأن عدم وجود العلم اللبناني في اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وقال في بيان: “إن الموعد مع الرئيس الايراني قد تم ترتيبه قبل وقت قصير من انعقاده، وجرى تأخيره نصف ساعة الى حين احضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة، ولم يكن ممكنا ايصاله الى مقر البعثة بسبب الاجراءات الامنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الاميركي جو بايدن اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة”.
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