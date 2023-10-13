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بوريل: الاتحاد الأوروبي اتفق على أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها ولكن في إطار القانون الدولي
الجمعة 13 تشرين الأول 2023

بوريل: الاتحاد الأوروبي اتفق على أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها ولكن في إطار القانون الدولي

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