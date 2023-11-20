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بوريل: ناقشت مع المبعوث الأممي لليمن البعد الإقليمي الخطير للحرب بين إسرائيل و”حم_اس”
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

بوريل: ناقشت مع المبعوث الأممي لليمن البعد الإقليمي الخطير للحرب بين إسرائيل و”حم_اس”

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