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بوصعب: لا يمكننا توقيع اتفاق ولا معاهدة مع العدو الاسرائيلي
الإثنين 03 تشرين الأول 2022

بوصعب: لا يمكننا توقيع اتفاق ولا معاهدة مع العدو الاسرائيلي

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