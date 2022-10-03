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بوصعب: لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا ولن أقول أكثر
الإثنين 03 تشرين الأول 2022

بوصعب: لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا ولن أقول أكثر

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