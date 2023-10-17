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بوصعب من مجلس النواب: اليوم دخلنا لانتخاب رؤساء لجان، ولكن الأهم اننا قد يكون لدينا فرصة لانتخاب رئيس جمهورية، كما أن الحرب والخطر الذي يداهمنا هو فرصة لانتخاب الرئيس، لاتخاذ قرارات بالسياسة والاقتصاد لانتشال بلدنا من هذا الوضع
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023

بوصعب من مجلس النواب: اليوم دخلنا لانتخاب رؤساء لجان، ولكن الأهم اننا قد يكون لدينا فرصة لانتخاب رئيس جمهورية، كما أن الحرب والخطر الذي يداهمنا هو فرصة لانتخاب الرئيس، لاتخاذ قرارات بالسياسة والاقتصاد لانتشال بلدنا من هذا الوضع

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