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بيار رفول لـREDZONE: الرئيس عون لم يخطئ بعدم زيارة سوريا خلال رئاسته فهو قام بما يخدم مصلحة البلاد
الأربعاء 19 تموز 2023

بيار رفول لـREDZONE: الرئيس عون لم يخطئ بعدم زيارة سوريا خلال رئاسته فهو قام بما يخدم مصلحة البلاد

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