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بيان عاجل
صادر عن هيئة الإشراف على الإنتخابات
الأحد 15 أيار 2022

بنتيجة رصدها المباشر لمجريات العملية الإنتخابية ، لحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات ، من خلال التقارير التي تردها من غرفة العمليات التابعة لها، حصول مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية ، وهي تعكف على دراسة التقارير المتعلقة بهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها ، ومنها الإحالة إلى المراجع القضائية المختصة ،
وإن الهيئة مستمرة بمواكبة العملية الإنتخابية حتى اقفال صناديق الإقتراع ، لذا تطلب من وسائل الإعلام كافة والمرشحين والجهات السياسية الإلتزام الفوري بالصمت الإنتخابي ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإنتخاب .

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