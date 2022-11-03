بيروت إنشورنس غروب”: تأمين، ثقة وضمان

تتمتّع شركة “بيروت إنشورنس غروب” التي تتميّز بخبرة واسعة في مجال وساطة التأمين، بالإحترافية والدقّة بحيث تعمل لمصلحة عملائها وتقوم بتقديم مشورة واضحة مع ضمان حصولهم على أوسع تغطية تأمينية ملائمة وفعّالة من حيث التكلفة.
ونظراً لتمتّعها بمعرفة واسعة بمجال التأمين، تعمل “بيروت إنشورنس غروب” على اختيار شركة التأمين الأنسب لك والتي لديها القدرة على تلبية إحتياجات العميل المحدّدة من حيث الشروط والحاجات، والحصول على أفضل الأسعار للعملاء الحاليين والمحتملين.
وتطبّق “بيروت إنشورنس غروب” أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية المتعلّقة بالتأمين وإدارة المخاطر، كما وتقدّم سلسلة واسعة من الخيارات وبوالص التأمين، على المركبات، الممتلكات، الحياة، الصحة، برامج التعليم وغيرها.
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