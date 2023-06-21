بين التسوية وجلسات انتخاب مفتوحة.. هل طارت الرئاسة؟ (الديار)

علمت “الديار” نقلاً عن مسؤول حزبي مقرّب من فريق الممانعة، بأنّ لا رئيس للجمهورية قبل نهاية العام الجاري، وبأنّ كل ما يردّد عن حل مرتقب لمعضلة الرئاسة، بعيد عن ارض الواقع، وأشار الى محادثات داخلية وخارجية تسبق هذه التسوية، لانها تحتاج الى وقت اي تفاهم مجمل الاطراف السياسيين في لبنان، والانتظار سيكون سيّد الساحة الرئاسية ولن يقل عن ستة اشهر.
وعلى خط المعارضة، تعمل اطرافها وفق مصادر خاصة لـ”الديار” على إيجاد مخارج لمعضلة الرئاسة، عبر إبقاء الجلسات الرئاسية مفتوحة، من خلال مطالبة رئيس المجلس النيابي بذلك، وجمع عدد كبير من النواب للنزول الى ساحة النجمة، والمطالبة بإنعقاد تلك الجلسات الى حين انتخاب رئيس، لكن تبدو المهمة صعبة، اذ ليس من السهل تأمين حضور 86 نائباً كي تصبح الجلسة دستورية.
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