تأليف الحكومة الاسبوع المقبل (الديار)

المصدر: جريدة الديار
في الملف الحكومي، نقل مصدر مطلع لـ «الديار» عن مرجع بارز قوله ان هذا الملف ما زال يتأرجح بين الهبة الباردة والهبة الساخنة ، لكنه اضاف ان هناك جهودا تجري بوتيرة عالية للدفع باتجاه تاليف الحكومة في غضون الاسبوع المقبل.
المصدر: جريدة الديار
في الملف الحكومي، نقل مصدر مطلع لـ «الديار» عن مرجع بارز قوله ان هذا الملف ما زال يتأرجح بين الهبة الباردة والهبة الساخنة ، لكنه اضاف ان هناك جهودا تجري بوتيرة عالية للدفع باتجاه تاليف الحكومة في غضون الاسبوع المقبل.
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