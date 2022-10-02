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تأليف الحكومة الاسبوع المقبل (الديار)
الأحد 02 تشرين الأول 2022

المصدر: جريدة الديار

في الملف الحكومي، نقل مصدر مطلع لـ «الديار» عن مرجع بارز قوله ان هذا الملف ما زال يتأرجح بين الهبة الباردة والهبة الساخنة ، لكنه اضاف ان هناك جهودا تجري بوتيرة عالية للدفع باتجاه تاليف الحكومة في غضون الاسبوع المقبل.

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