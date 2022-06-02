تحذيرٌ من مجاعة عالمية

نقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف، قوله إن المنظمة حذرت من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال: “إذا نظرنا إلى إحصاءات الجوع وتطوراتها، ففي عام 2019، أي عام قبل جائحة كورونا، كان هناك 690 مليون شخص يتضورون جوعا في العالم. وفي العام التالي (2020)، وصل هذا الرقم إلى 811 مليونا”.
وأضاف: “بهذا تجاوز الخطوط الحمراء، من حالة الأمن الغذائي إلى حالة الجوع الجماعي، وهذا العام، وفقا لتوقعاتنا، سيضيف الوضع في أوكرانيا 13-15 مليون شخص”. ولفت كوبياكوف إلى أن “الأزمة الأوكرانية لم تكن سبب الجوع على هذا الكوكب والإحصاءات تؤكد هذا الأمر، لكن الأزمة بالطبع أدت إلى تفاقم الوضع”.
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