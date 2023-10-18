تحركات سياسية بدأت تشق طريقها: لتجنيب لبنان الدخول في الحرب (اللواء)

افادت أوساط سياسية مطلعة لـ”اللواء”، أن سلسلة تحركات سياسية بدأت تشق طريقها في سياق التحذير من تجنيب لبنان الدخول في الحرب، ورأت أن النصائح الغربية التي اسديت إلى المسؤولين اللبنانيين تركزت على هذا المضمون.
وأوضحت الأوساط أن هناك صعوبة في التكهن بمسار التطورات حتى أن أية اتصالات مع حزب الله لم تسجل. وقالت إن الضغوط انطلقت ولاسيما من قبل المعارضة التي رفعت الصوت في مجلس التواب ضمن سياق منع جر لبنان إلى الحرب مع “إسرائيل” وانعكاسات ذلك على الوضع في البلد، وهذه الضغوط مرشحة للتفاعل.
وافادت أن الأنظار تتجه إلى الجلسة الحكومية التي يدعو اليها الرئيس نجيب ميقاتي مع العلم أنه باشر اتصالات بشان الوضع، معتبرةً أن الجلسة الأخيرة اظهرت انقسامات وتباينات وهناك هواجس من تكرارها.
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