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تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق البلدات المتاخمة للخط الازرق والتوتر يسود المنطقة
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق البلدات المتاخمة للخط الازرق والتوتر يسود المنطقة

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