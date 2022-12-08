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تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت
الخميس 08 كانون الأول 2022

تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت

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