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تحليق مكثف للطيران التجسسي الاسرائيلي في اجواء بلدات النبطية منذ ساعات الصباح وعلى علو متوسط
السبت 18 تشرين الثاني 2023

تحليق مكثف للطيران التجسسي الاسرائيلي في اجواء بلدات النبطية منذ ساعات الصباح وعلى علو متوسط

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