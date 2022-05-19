تدابير سير على طريق الشام بدءا من غد الجمعة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتعبيد الحفر على طريق الشام الدولية عند عدة نقاط في صوفر وبحمدون وعاليه، غدا الجمعة 20/05/2022 اعتبارا من الساعة 6،30 صباحا وإلى حين الانتهاء.
وستؤدي هذه الأشغال إلى قطع جزئي للسير على المسرب حيث تقوم الأعمال وسيتم تحويله على المسرب الآخر.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.
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