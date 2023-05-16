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تراجع الذهب بعد إشارات من “الفيدرالي” على استمرار الفائدة المرتفعة
الثلاثاء 16 أيار 2023

تراجع الذهب بعد إشارات من “الفيدرالي” على استمرار الفائدة المرتفعة

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