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تراجع الليرة التركية إلى 20.05 مقابل الدولار مع إعلان أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية
الإثنين 29 أيار 2023

تراجع الليرة التركية إلى 20.05 مقابل الدولار مع إعلان أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية

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