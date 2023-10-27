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تسجيل اهتزازات أرضية وارتدادات نتيجة القصف العنيف على أنحاء متفرقة من قطاع غزة
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

تسجيل اهتزازات أرضية وارتدادات نتيجة القصف العنيف على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

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