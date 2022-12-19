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تسرب لمادة المازوت على طريق بلدة عبدللي وصولا الى دير مار يوسف جربتا وتحذير من انزلاقات وحوادث سير
الإثنين 19 كانون الأول 2022

تسرب لمادة المازوت على طريق بلدة عبدللي وصولا الى دير مار يوسف جربتا وتحذير من انزلاقات وحوادث سير

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