تشكيك بقدرة “اسرائيل” على فتح جبهة جديدة (الجمهورية)

أبلغ مرجع مسؤول الى “الجمهورية” قوله، انّ “ما حصل في فلسطين، أحدث صدمة عنيفة لن يستفيق منها الكيان الاسرائيلي بسهولة، سواء من حيث عدد القتلى والجرحى والأسرى، او من حيث إذلاله في الاماكن التي يحتلها، وكسر هيبة جيشه ومعنوياته. وواضح انّه يسعى الى التعويض عن ذلك بالحرب التدميرية التي يشنّها على غزة”.
ولا يقلّل المرجع عينه من حدّة الأجواء المشحونة السائدة على الحدود الجنوبية، الّا انّه يؤكّد انّه لا يرى في الأفق حتى ما يستدعي الخوف من أن تأخذ الامور مساراً تصاعدياً نحو إشعال الجبهة الجنوبية، فالإسرائيلي عالق في مأزق غزة، مشكّكاً في الوقت ذاته في قدرة هذا العدو على فتح جبهة جديدة، يدرك انّها الجبهة الأصعب عليه، والتي من شأنها ان تجرّ عليه جبهات اخرى. وفي مؤشر إلى تجنّب الاسرائيلي إشعال الجبهة الجنوبية، هو انّ عمليات القصف التي نفّذها امس، بالتزامن مع عملية التسلّل عبر الشريط في منطقة الضهيرة، تركّزت في معظمها على خراج البلدات، وحاذر التركيز على أحيائها السكنية.
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