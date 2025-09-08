تصاعد سريع بالضغوط على لبنان بعد جلسة الحكومة؟

أعادت محطة الجمعة الأمور إلى نقطة المواجهة السابقة، حيث يُفترض بالجانب الأميركي أن يعيد صياغة مبادرته تجاه لبنان، وهو أمر لا يزال قيد الدرس، وفق مطّلعين على عمل المبعوث توم برّاك الذي عاد من زيارته الأخيرة إلى بيروت مُثقلاً بالإحباط، وفق مقال لابراهيم الامين في الاخبار، ليس فقط لعجزه عن إقناع بنيامين نتنياهو بتقديم تنازل ولو في تفصيل واحد، بل أيضاً لشعوره بأن صقور واشنطن المقرّبين من اللوبي الصهيوني حاصروه بقوة، ومنعوه حتى من الدفاع عن موقفه، ولا سيما خلال اجتماعه مع نبيه بري.
وبحسب ما سبق الزيارة الأخيرة، تابع الامين، لا ترى واشنطن نفسها في موقع من يمكن أن يفرض على إسرائيل القيام بأي خطوة تُسهم في مساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ خطتها. وهذا بحدّ ذاته شكّل محور القلق لدى القوى اللبنانية التي تحمّست لقرار نزع السلاح، لتجد نفسها اليوم مُكبّلة: من جهة، جيش يحذّر من زجّه في مغامرة غير محسوبة، ومن جهة أخرى، وصيّ أميركي – سعودي يعجز عن انتزاع أيّ تنازل من إسرائيل.
كل ما سبق، يعيدنا إلى السؤال الجوهري نفسه: إذا كانت مهمة نزع السلاح تمثّل حاجة داهمة للعدو، ومن خلفه الأميركيون والسعوديون، فهل سيكون لبنان على أعتاب موجة جديدة من الضغوط السياسية، أم أمام جولة جنون إسرائيلية جديدة؟ ختم الامين.
