تطورات الجنوب حرّكت قنوات التواصل باتجاه اكثر من مستوى (الجمهورية)

علمت «الجمهورية» أنّ تطورات السّاعات الاخيرة في الجنوب، حرّكت قنوات التواصل الخارجي، والأميركي على وجه الخصوص، في اتجاه اكثر من مستوى داخلي سياسي وغير سياسي، مُبدية قلقاً بالغاً من التدهور لما ينطوي عليه من مخاطر جديّة من اتساع رقعة الصراع، ومؤكدة على الضرورة القصوى في ادراك مخاطر التصعيد، ومشددة على انّ من مصلحة كل الاطراف إشاعة الإستقرار على طول الحدود، وعدم الانزلاق الى خطأ التفجير بما قد يفتح على وقائع تخرج عن السيطرة».
وبحسب المعلومات فإنّ الرسالة الاميركية المتجدّدة عكست بوضوح «أن واشنطن تنظر بقلق متزايد الى هذا التدهور ولا تريد ان ترى تصاعداً في وتيرة العمليات العسكرية»، واشارت الى «جهود حثيثة تبذلها الادارة الاميركية مع اسرائيل لمنع التصعيد».
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا