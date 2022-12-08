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تطيير النصاب بعد الدورة الاولى وتحديد جلسة عاشرة الخميس المقبل
الخميس 08 كانون الأول 2022

تطيير النصاب بعد الدورة الاولى وتحديد جلسة عاشرة الخميس المقبل

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