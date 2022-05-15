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تعليمات من الداخلية لرؤساء الأقلام: منع دخول اي كان وراء العازل مع المقترع
الأحد 15 أيار 2022

أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعليماته الى غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات لإبلاغ رؤساء الأقلام بضرورة منع دخول اي كان وراء العازل مع المقترع، والتقيد بالقانون والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية.

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