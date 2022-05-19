تعميم صورة مفقود يعاني من امراض عصبية غادر منزله ولم يعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود سالم يوسف الازوط (1977، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 18-5- 2022 منزله الكائن في محلة زوق مكايل، ولم يعد لغاية تاريخه، علمًا أنه يعاني من أمراض نفسية وعصبية.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بفصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 910119-09 ، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا