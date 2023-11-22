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تلفزيون فلس_طين: طائرات إسرا_ئيل_ية تستهدف منازل ومدرسة في رفح والشجاعية وبيت لاهيا
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

تلفزيون فلس_طين: طائرات إسرا_ئيل_ية تستهدف منازل ومدرسة في رفح والشجاعية وبيت لاهيا

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