توافق على صيغة في ملف الكهرباء… ما المقترحات لتمويل الفيول؟ (الشرق الاوسط)

كتبت “الشرق الاوسط”:
اتفق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على صيغة متصلة بملف الكهرباء لم يجرِ الإعلان عنها، في ظل البحث عن حلول لتمويل شراء الفيول لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان.
وفيما لم يوضح ماهية الصيغة التي تم الاتفاق عليها، اشارت مصادر مواكبة للحراك الحكومي لإعادة إنتاج الكهرباء في لبنان، إلى أن الصيغة “يجب أن تكون لتمويل شراء الفيول”، في إشارة إلى مناقصة الفيول التي أطلقتها وزارة الطاقة أواخر الشهر الماضي، لإعادة تشغيل معامل الإنتاج الكهربائية، بهدف تأمين تغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يومياً.
وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “هناك عدة مقترحات لتمويل الفيول في ظل الضائقة المالية، أبرزها عبر مصرف لبنان، على أن يسترد المصرف المركزي تلك المبالغ من عائدات تحصيل الفواتير بعد رفع تعرفة الكهرباء وتحصيلها”.
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