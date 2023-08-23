ثقة المعارضة تهتز: صمت لودريان يحمل دلالات عديدة (الديار)

أشارت المعلومات وفق ما قالت مصادر المعارضة لـ «الديار» الى أنّ «لا حل في الاطار الرئاسي، ما دام الثنائي الشيعي متمسّكاً بدعم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للوصول الى بعبدا، مع الإصرار على تنفيذ مقولة او فرنجية او لا رئيس»، الامر الذي يؤكد فرض المرشح الذي يريدونه وهذا التحدّي لن نقبله، اذ سبق ودعينا الى الاتفاق على رئيس توافقي غير استفزازي لا يتبع اي فريق، فكيف يريدون الحوار ويفرضون مرشحهم على الجميع؟ِ».
ولفتت المصادر المعارضة الى انهم يستعدون لمواجهة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سياسياً، «لكن ثقتنا لم تعد كما كانت بالفرنسيين، فقد اهتزت وخفّت، ونأمل ان تعود فرنسا الى سابق عهدها، اي الوقوف الى جانب لبنان».
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