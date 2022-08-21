ثمّة خشية من إمكانية شفط الغاز (الديار)

هل سيعود هوكشتاين لإنجاز التفاصيل الأخيرة من الإتفاق، وتوقيعه في أيلول المقبل قبل بدء سفينة «إنرجين باور» عملها في حقل «كاريش»، على ما كان مقرّراً بين الفترة الممتدّة من 4 الى 11 أيلول؟
تجيب أوساط ديبلوماسية متابعة لملف الترسيم بأنّه يعيد حساباته الآن، إذ لا يُمكن القيام بكلّ ذلك في غضون يومين، وإن كان الأمر يتطلّب، على ما كان يُعتقد، عقد جلستين على طاولة الناقورة برعاية أممية، الأولى، للإتفاق على صياغة النص الذي سيضعه هوكشتاين بصفته الوسيط، والثانية لتوقيع الإتفاق بين الأطراف المعنية. كما أنّ المعادلة تغيّرت، بالنسبة للأميركي والإسرائيلي بعد خطابات الأمين العام للـ”الحزب” التي هدّد فيها بأنّ « أي يدّ ستمتد الى ثروة لبنان ستُقطع»، وأن «لا غاز في إسرائيل من دون غاز من لبنان»، متخطياً بذلك معادلة «حقل قانا مقابل حقل كاريش»، ومن ثمّ إطلاق المسيِّرات باتجاه سفينة «إنرجين باور»، ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الفيديو الصادم الذي أظهر مشاهد وإحداثيات منصّة «كاريش».
ومن المؤكّد أنّ تغيّر المعادلة، فضلاً عن الموقف الإسرائيلي الأخير الرافض لمطالب لبنان، من شأنهما تعليق أو تأجيل عودة هوكشتاين الى حين تغيّر الظروف الإقليمية والدولية. علماً بأنّ “السيد” قد أعلن أخيراً أن «موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة لها كلّها بالاتفاق النووي لا من قريب ولا من بعيد». غير أنّ عودة هوكشتاين في حال حصلت الشهر المقبل ، فقد تكون لحفظ ماء الوجه، على ما أفادت المعلومات، ما يعني أنّها لن تكون زيارة حاسمة، على ما يُنتظر، بل للتأكيد على استمرار المفاوضات، وعلى نقل «العرض الجديد» للمسؤولين اللبنانيين وإعطائهم الوقت الكافي للتفكير به، أي رمي الكرة في ملعبهم مجدّداً.
ويخشى المراقبون من مماطلة هوكشتاين، المتعمّدة من قبل العدو الإسرائيلي من أجل البدء في استخراج الغاز من حقل «كاريش» في أيلول، فَيُصبح الموضوع أمراً واقعاً لا يمكن التراجع عنه، وحقاً مكتسباً لهم طالما أن لبنان لم يقم بخطوات إعتراضية. في حين كان يمكن تقديم شكوى الى مجلس الأمن مثلاً. ويُذكّر هذا بما حدث ويحدث بين مصر وأثيوبيا حول سدّ النهضة على نهر النيل. لقد أصبح واقعاً. ومصر وأثيوبيا لا يزالان يتفاوضان. كذلك فإنّ حقل «كاريش» قريب جغرافياً من حقل «قانا»، ولهذا ثمّة خشية أخرى من إمكانية شفط الغاز من هناك. غير أنّ البعض يقول إنّ هنالك حاجزا أخدوديا بين الحقلين ولا يمكن الشفط منه أبداً.
المصدر: الديار
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