باسيل: التيار ما بيغلّط بالخيارات الاستراتيجية والوطنية! ثقوا فينا انّو نحنا، امّا منحصّلكم رئيس جمهورية ما بتستحوا فيه، او منأمّنلكم شي اهم بكتير من رئيس جمهورية متل اللامركزية والصندوق! والاّ ما منكون جزء من مشروع فاشل… ويلّي بيقول هيدي حقوق ومش منّة من حدا، منقول له وينك ساكت من 33 سنة، ما سمعنا حسّك لمّا ما انقرّوا، وهلّق صار في فرصة، ولو صغيرة، انّه يحصّلهم التيار، صاروا حقوق مستحقّة وبلا قيمة… روح جيبهم انت لنشوف! انت ما بتجيب شي الاّ الحكي وانتقاد التيار! ولا بتقدّم مشروع، ولا فكرة، ولا بديل! انت بتعرف بس تنتقد، وتحكي، وتنعي وتلعي وترغي! موقفك سلبي من دون بديل ولا تفكير – لا بتفكّر ولا بدّك حدا غيرك يفكّر … نحنا منفكّر ومنعمل؛ ووقت اللازم منحكي… وصوتنا عاليّ
باسيل: التيار ما بيغلّط بالخيارات الاستراتيجية والوطنية! ثقوا فينا انّو نحنا، امّا منحصّلكم رئيس جمهورية ما بتستحوا فيه، او منأمّنلكم شي اهم بكتير من رئيس جمهورية متل اللامركزية والصندوق! والاّ ما منكون جزء من مشروع فاشل… ويلّي بيقول هيدي حقوق ومش منّة من حدا، منقول له وينك ساكت من 33 سنة، ما سمعنا حسّك لمّا ما انقرّوا، وهلّق صار في فرصة، ولو صغيرة، انّه يحصّلهم التيار، صاروا حقوق مستحقّة وبلا قيمة… روح جيبهم انت لنشوف! انت ما بتجيب شي الاّ الحكي وانتقاد التيار! ولا بتقدّم مشروع، ولا فكرة، ولا بديل! انت بتعرف بس تنتقد، وتحكي، وتنعي وتلعي وترغي! موقفك سلبي من دون بديل ولا تفكير – لا بتفكّر ولا بدّك حدا غيرك يفكّر … نحنا منفكّر ومنعمل؛ ووقت اللازم منحكي… وصوتنا عاليّ
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